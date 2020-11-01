Чарльтон получил неутешительный диагноз – жизнь легенды Манчестер Юнайтед под серьезной угрозой
18:35 - Читати українською
У экс-форварда сборной Англии Бобби Чарльтона диагностировали смертельно опасную болезнь.
Врачи диагностировали у 83-летнего Бобби Чарльтона деменцию (поражение клеток головного мозга), сообщает BT Sport.
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Недавно от этой болезни ушли из жизни две легенды английского футбола – Нобби Стайлз и Джек Чарльтон, последний был родным братом Бобби. О нынешнем состоянии бывшего нападающего МЮ не сообщается.
Напомним, Бобби Чарльтон является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе Манчестер Юнайтед.
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