Врачи диагностировали у 83-летнего Бобби Чарльтона деменцию (поражение клеток головного мозга), сообщает BT Sport.

Умер чемпион мира Стайлз – легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии

Недавно от этой болезни ушли из жизни две легенды английского футбола – Нобби Стайлз и Джек Чарльтон, последний был родным братом Бобби. О нынешнем состоянии бывшего нападающего МЮ не сообщается.

Напомним, Бобби Чарльтон является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе Манчестер Юнайтед.

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