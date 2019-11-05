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Чанцев – о Папе Гуйе: Ему надо заканчивать карьеру

12:27 158 Читати українською
Чанцев – о Папе Гуйе: Ему надо заканчивать карьеру
Папа Гуйе / ФК Днепр

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев считает, что текущая форма защитника СК Днепр-1 Папы Гуйе –одна из причин неудачных результатов команды в последних матчах.

"Впервые я увидел Папу Гуйе в Турции, куда на сбор его привез Кварцяный. Папа тогда выглядел необычно, казался каким-то диким, но потом в полной мере раскрылся.

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Однако сейчас трудно понять, зачем в СК Днепр-1 задействуют Папу Гуйе. Считаю, что ему нужно заканчивать игровую карьеру. Думаю, тренерский штаб команды будет делать выводы и в ближайшее время искать ему замену", – цитирует Чанцева zbirna.com.

Напомним, СК Днепр-1 проиграл пять последних матчей в УПЛ и сейчас занимает 9 место в турнирной таблице. Папа Гуйе сыграл за команду Дмитрия Михайленко 6 матчей.

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Папа Гуйе Папа Гуйе Анатолий Чанцев СК Днепр-1 СК Днепр-1
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