"Да, я договорился с Интером. Завтра я прилечу в Милан и вскоре подпишу контракт", – заявил хавбек в комментарии TRT Spor.

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Итальянская пресса уверена, что Чалханоглу подпишет с "нерадзурри" 3-летний контракт. Его зарплата составит 5 млн евро "чистыми" в год. Еще 1 млн Чалханоглу может получить в качестве бонусов. К команде Симоне Индзаги турок присоединится на правах свободного агента. В Милане он провел 4 года.

В минувшем сезоне Хакан Чалханоглу провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач.

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