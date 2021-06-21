Чалханоглу подтвердил переход в Интер
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу сменит клубную прописку в пределах итальянской столицы моды.
"Да, я договорился с Интером. Завтра я прилечу в Милан и вскоре подпишу контракт", – заявил хавбек в комментарии TRT Spor.
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Итальянская пресса уверена, что Чалханоглу подпишет с "нерадзурри" 3-летний контракт. Его зарплата составит 5 млн евро "чистыми" в год. Еще 1 млн Чалханоглу может получить в качестве бонусов. К команде Симоне Индзаги турок присоединится на правах свободного агента. В Милане он провел 4 года.
В минувшем сезоне Хакан Чалханоглу провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач.
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