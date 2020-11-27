Вероятность перехода турка к команде Сульшера составляет 90 %. Об этом инсайдер Кристиан Фальк рассказал Sempre Milan.

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По его информации, Милан упустил окно для начала переговоров о новом контракте с Чалханоглу. Как следствие, представители хавбека уже успели дойти до продвинутой стадии переговоров с МЮ. Сторонам якобы осталось согласовать зарплату исполнителя. Контракт Чалханоглу с "россонери" действует до лета 2021-го. Уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новым клубом и перебраться туда летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Хакан Чалханоглу провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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