Английский Манчестер Юнайтед проявляет интерес к полузащитнику итальянского Милана Чалханоглу и готов предложить ему долгосрочный контракт.

26-летний турок попал в сферу интересов "красных дьяволов", утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Чалханоглу разочарован недавним предложением боссов Милана относительно нового контракта. Хавбек желает зарабатывать больше, а Юнайтед якобы готов предоставить ему такую возможность. Манкунианцы могут предложить Чалханоглу 5-летнее соглашение. Если в ноябре новый раунд переговоров турецкого полузащитника с "россонери" завершится безрезультатно, то летом он покинет Сан-Сиро в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Хакан Чалханоглу провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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