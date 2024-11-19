Чалханоглу признался, что встречался с лидерами Курвы Норд, которая является фанатской группировкой Интера. Тем самым хавбек нарушил статью 25 Кодекса спортивной юстиции, в частности пункт 10, согласно которому игрокам запрещается иметь отношения с представителями групп или группами болельщиков, которые не входят в ассоциации, аффилированные с клубами.

Блеск и нищета Чалханоглу в видеообзоре матча Интер – Наполи – 1:1

Хакан дал понять, что пошёл на это, несмотря на то, что клуб возражал против таких встреч.

Как информирует TuttoSport, турок также давал показания по поводу арестов лидеров ультрас Милана и Интера (с Курвы Норд и Курвы Суд), которых обвиняют в вымогательстве денег с продажи билетов на Джузеппе Меацца и других преступлениях.

Согласно источнику, Чалханоглу может получить крупный штраф и 2-3 матча дисквалификации.

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