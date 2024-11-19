Чалханоглу могут дисквалифицировать за встречи с ультрас Интера – он нарушил спортивный кодекс
Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу может получить штраф и дисквалификацию на 2–3 матча.
Чалханоглу признался, что встречался с лидерами Курвы Норд, которая является фанатской группировкой Интера. Тем самым хавбек нарушил статью 25 Кодекса спортивной юстиции, в частности пункт 10, согласно которому игрокам запрещается иметь отношения с представителями групп или группами болельщиков, которые не входят в ассоциации, аффилированные с клубами.
Блеск и нищета Чалханоглу в видеообзоре матча Интер – Наполи – 1:1
Хакан дал понять, что пошёл на это, несмотря на то, что клуб возражал против таких встреч.
Как информирует TuttoSport, турок также давал показания по поводу арестов лидеров ультрас Милана и Интера (с Курвы Норд и Курвы Суд), которых обвиняют в вымогательстве денег с продажи билетов на Джузеппе Меацца и других преступлениях.
Согласно источнику, Чалханоглу может получить крупный штраф и 2-3 матча дисквалификации.
Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти