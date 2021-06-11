"Это особенный матч для нашей команды и для меня лично, поскольку он состоится в Италии. С нетерпением жду встречи на поле с одноклубниками из Милана. Первый матч всегда особенный.

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Постараемся показать на поле все, что умеем. У сборной Италии – хорошие игроки, отличный тренер, но то же самое есть и у нас. Думаю, получится великолепный матч. Хотим показать свое мастерство и победить.

Я бы встретился с Италией еще раз в финале. Сюда попасть было непросто, поэтому теперь хотим задержаться здесь как можно дольше", – цитирует Чалханоглу сайт UEFA.

На групповом этапе Евро-2020 турки сыграют со сборными Италии, Уэльса и Швейцарии.

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