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Чалханоглу ярким танцем отпраздновал выход сборной Турции на Евро-2020

14:43 14 Читати українською
Чалханоглу ярким танцем отпраздновал выход сборной Турции на Евро-2020
Игроки сборной Турции / твиттер Евро-2020

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу продемонстрировал свою радость от выхода на Евро-2020 в раздевалке.

 

Хакан Чалханоглу отпраздновал выход на Евро-2020 народным турецким танцем в раздевалке, сообщает Sporxtv.

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Кроме этого, игроков сборной поздравили руководители федерации футбола Турции сразу после игры.

Напомним, Турция расписала безголевую ничью с Исландией (0:0) и обеспечила путевку на Евро-2020.

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