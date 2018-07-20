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Чачуа покинул Карпаты

15:12 2 Читати українською
Чачуа покинул Карпаты
Амбросий Чачуа / ФК Карпаты

Карпаты расторгли контракт с хавбеком Амбросием Чачуа.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили о разрыве контракта с полузащитником Амбросио Чачуа.

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В составе "зеленых львов" игрок сыграл 97 поединков и забил 8 голов.

В 1 туре Карпаты дома сыграют против Александрии. Матч состоится 22 июля в 17:00.

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