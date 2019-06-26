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Чачу покинул Торпедо Кутаиси

26 июня 23:46 34 Читати українською
Чачу покинул Торпедо Кутаиси
Амвросий Чачуа / ФК Карпаты Львов

Полузащитник Амвросий Чачуа больше не является игроком Торпедо Кутаиси.

"В клубе начались серьезные финансовые проблемы. Четыре месяца не платили зарплату, что и стало главной причиной моего решение покинуть грузинский клуб. Контракт с Торпедо разорвал, поэтому пребываю в статусе свободного агента.

"Это мой первый опыт в команде, которая выигрывает трофеи", – Швед прокомментировал свои амбиции в Селтике

Долги? Обещают погасить. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Время покажет, как все завершится.

Будущее? На данный момент жду конкретики. Украина, или вновь зарубежный опыт? Трудно сказать на данный момент, посмотрим.", – цитирует Чачуа FootBoom.

В Украине Чачуа защищал цвета львовских Карпат с 2013 по 2018 годы.

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Трансферы Мир Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси Украинцы за рубежом
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