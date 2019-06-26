Чачу покинул Торпедо Кутаиси

Полузащитник Амвросий Чачуа больше не является игроком Торпедо Кутаиси.

"В клубе начались серьезные финансовые проблемы. Четыре месяца не платили зарплату, что и стало главной причиной моего решение покинуть грузинский клуб. Контракт с Торпедо разорвал, поэтому пребываю в статусе свободного агента.

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Долги? Обещают погасить. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Время покажет, как все завершится.

Будущее? На данный момент жду конкретики. Украина, или вновь зарубежный опыт? Трудно сказать на данный момент, посмотрим.", – цитирует Чачуа FootBoom.

В Украине Чачуа защищал цвета львовских Карпат с 2013 по 2018 годы.

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