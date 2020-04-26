"Цепляется, симулирует, кричит, бьет локтями": Кривцов – о самом неудобном форварде, против которого приходилось играть

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов признался, кому было труднее всего противостоять на футбольном поле.

"На ум приходит Марко Девич. Неуступчивый, со своеобразным стилем игры. Все время цепляется, симулирует, кричит, бьет локтями. Он всегда привлекает внимание судьи.

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Иногда сам берет тебя за руку, вы вместе падаете, просит штрафной или пенальти. Когда играешь против него, эти футбольные хитрости нервируют. Когда вместе с ним, то понимаешь, какой это плюс для команды. Побеждает тот, кто хитрее, кто лучше подготовлен", – сказал Кривцов в эфире клубной страницы в социальной сети Instagram.

Напомним, Кривцов перешел в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за донецкую команду во всех турнирах 28 матчей, в которых забил два гола.

Марко Девич накануне объявил о завершении карьеры. Последним клубом форварда стал азербайджанский Сабах.

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