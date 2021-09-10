Замбийский форвард оформил настоящий шедевр на занятии команды Роджерса, сообщает официальный твиттер клуба.

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Красивый гол Дака забил во время тактических упражнений. "Лисы" как раз отрабатывали игру при офсайде – защитники держали линию, а форварды пытались избежать положения вне игры. Африканец избежал ловушки и роскошным ударом боковыми ножницами с лета пробил в дальнюю девятку.

К слову, Пэтсон Дака пока не смог завоевать место в основной обойме Лестера. В его активе лишь 45 минут в двух матчах за "лис" во всех турнирах.

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