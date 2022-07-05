Клубы никак не могут согласовать сумму компенсации за форварда сборной Украины, утверждает TuttomercatoWEB.

СК Днепр-1 объявил соперников и состав на летних сборах – двое новичков, возвращение Довбика

СК Днепр-1 рассчитывает на 12 млн евро, но Торино и близко не может удовлетворить эти требования. С самим Довбиком проблем нет. Форвард еще весной посетил Турин и дал устное согласие на потенциальный переход.

Напомним, Довбик в сокращенной кампании 2021/22 забил 14 мячей в 18 матчах за СК Днепр-1. Нападающего также связывали с Болоньей и Ноттингем Форест.

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