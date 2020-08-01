"Цените Луческу, или отдайте нам": ультрас Динамо Бухарест написали обращение к фанам киевского клуба

"Мы хотели бы поделиться своими мыслями с ультрас киевского Динамо. То, как вы поддерживаете команду, достойно уважения! Так же, как и мы. Кроме того, и вы, и мы – динамовцами. Мы тоже знаем цену принципиального соперничества.

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Но знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет его работы в Украине доминировало не соперничество, а ценность футбола. Цените Луческу, а если не будете, то отдайте его назад нам! В Киеве или Бухаресте, наше Динамо в нем нуждается, как в солнечном свете!" – говорится в сообщении Peluza Catalin Hildan-Dinamo.

Напомним, Луческу официально возглавил киевское Динамо 23 июня. Накануне румынский специалист был представлен журналистам и уже провел первую тренировку со своей новой командой. Однако фанаты киевлян не приняли румына и пообещали регулярно устраивать акции протеста.

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