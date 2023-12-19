"Я знаю о предметном интересе только Атлетико. Это не просто, что послали скаутов посмотреть, как играет Довбик. Уже сейчас обсуждается, что Атлетико летом будет делать предложение. Потому что зимой Довбик перейти просто не может. Он уже заигран за СК Днепр-1 и Жирону, поэтому за третий клуб заявить невозможно. Для него важно качественно отыграть весь сезон.

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В кулуарах обсуждается цена Довбика – она стартует от 30 млн евро. Я знаю о предметном интересе Атлетико. Другие клубы – возможно", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик Live.

По данным Transfermarkt, прошлым летом Жирона заплатила 6 млн евро СК Днепр-1 за половину прав на Довбика. Еще 1,75 млн и 30% от будущей перепродажи получил Митьюлланд. Украинский форвард отлично начал в Испании – 10 голов и 6 ассистов в 17 матчах.

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