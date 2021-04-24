"Я ожидаю от своей команды хорошего продолжения чемпионата, сейчас мы на правильном пути. Команда амбициозная и готова двигаться вперед.

"Был на просмотре в Шахтере, а оказался в Ворскле": Кане – о появлении в УПЛ и потенциальном трансфере

Целью Ворсклы в этом году было чемпионство, но, учитывая отставание от Динамо, теперь это невозможно.

После потери шансов на чемпионство хотим финишировать в тройке лучших. У нас хорошее начало для достижения этой цели. В команде хорошая атмосфера, мы как никогда заинтересованы в том, чтобы занять призовое место", – рассказал Кане в интервью Bamada.net.

Напомним, за 4 тура до конца сезона Ворскла с 37-ю очками идет четвертой в турнирной таблице УПЛ, отставая от Зари на 1 пункт (у луганчан еще есть игра в запасе).

Бар’єр для Динамо, фанат сексу і розгром 11:0: призовий кросворд від головного редактора