"Очевидно, это разочаровывает. Матч против Тулузы мы должны были выигрывать. Думаю, у нас была достаточно хорошая первая половина. Во второй, если не считать гол, мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. А с пенальти ПСЖ просто не повезло. Опять ничья.

ПСЖ с Мбаппе второй раз не смог победить, Лион опустился на дно.

Да, нам не хватало владения, особенно когда счет стал 1:0. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим. Я прошу не об этом. Мы имели два или три момента, но нам не повезло, а потом случился пенальти.

Обеспокоен ли я? Нет, это только начало сезона. Команде еще далеко до того, что хочу видеть, особенно в атаке. Мы продолжим работать. Во втором тайме мы начали терять мяч и пропустили гол. Если хочешь за что-то бороться в чемпионате и Лиге чемпионов, это недопустимо. Но такие ошибки во втором тайме были", – цитирует наставника парижан RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ не смог выиграть в двух турах Лиги 1. Сейчас парижане имеют лишь два балла. Следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут против Ланса.

Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції