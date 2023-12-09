Жирону, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик, начали активно сравнивать с Лестером сезона 2015/16, когда "лисы" стали чемпионами АПЛ.

"Нас часто сравнивают с Лестером. Они прошли невероятно трудный путь. Вероятно, в Ла Лиге он еще сложнее, поскольку здесь на чемпионство претендуют сразу три клуба со звездным подбором футболистов и большим трансферным бюджетом.

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На Лестер мы можем смотреть как на иллюзию, или как на пример. Мы должны наслаждаться игрой нашей команды. Мы играем хорошо и со временем увидим, боремся ли мы за титул", – цитирует президента Жироны Делфи Гели издание Diari de Girona.

Стоит отметить, что Лестер завоевал "золото" английской Премьер-лиги по итогам сезона 2015/16. Тогда команда Клаудио Раньери опередила Арсенал, который финишировал вторым, и Тоттенхэм, закончившим сезон на третьей строчке.

Напомним, Жирона Виктора Цыганкова и Артема Довбика занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. После 15 сыгранных матчей у подопечных Мичела в активе 38 баллов.

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