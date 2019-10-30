"Цель – выход в УПЛ через 5 лет", – эпатажная Ирина Морозюк поделилась амбициями своего любительского клуба

Ирина Морозюк, которая недавно стала президентом любительского клуба Лион со Львова, рассказала о перспективах своего футбольного проекта.

"Спонсоры могут выделять деньги на любительский футбол, например, чтобы их отмывать. Это шутка. Я буду все продумывать и знать, к кому иду.

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Это будет во Львове, Киеве, может, еще какие-то города. Хочу создать проект и посмотреть, как оно будет. Планы – через пять лет мы будем в УПЛ, будем первым проектом, который так сделает, сломаем систему", – рассказала жена экс-капитана Динамо Николая Морозюка YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Ирина Морозюк официально стала президентом Лиона 26 октября. Сейчас Львовский клуб выступает в чемпионате Украины среди любителей.

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