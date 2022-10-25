Челси в ближайшее время объявит о назначении Лоуренса Стюарта на пост технического директора. Об этом информирует The Athletic.

Челси завершает назначение нового директора – он подписывал Холанда, Мане и других звезд

Согласно источнику, лондонский клуб согласовал это назначение с Монако.

Стюарт станет частью "обновленной структуры" Челси. Американский владелец лондонского клуба Тодд Бели заявил о желании внедрить мультиклубную модель, к которой Стюарт привык еще со времен работы в Red Bull.

В Монако Стюарт также работал в мультиклубной структуре. Так, бельгийский Серкль Брюгге также принадлежит владельцу Монако Дмитрию Рыболовлеву, и игроки команды часто переходят из одного клуба в другой.

Челси упустил победу над Ман Юнайтед в драматичном матче АПЛ – спасительный гол Каземиро, травма и слезы чемпиона мира