Главный тренер Львова Георгий Цецадзе заявил, что хочет уйти в отставку после поражения в матче 7-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

"Сыграли очень плохо, ничего не получалось. Я подаю в отставку, с сегодняшнего дня я больше не буду работать во Львове. Хочу сказать большое спасибо всем, я ухожу", – лаконично прокомментировал выступление своей команды Цецадзе на пресс-конференции.

"Куда он денется с подводной лодки?": Гендиректор Львова оригинально прокомментировал слухи об увольнении Цецадзе

Отметим, что дела ФК Львов в чемпионате Украины действительно плохи – команда еще ни разу не побеждала в текущем сезоне, набрав лишь одно очко после 7 туров.

Напомним, Цецадзе возглавил львовский клуб еще в июне этого года, однако в течение этого времени не добыл ни одной победы с "сине-золотыми львами". Под руководством грузинского специалиста Львов трижды сыграл вничью и еще 9 раз уступил.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей