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Цецадзе гарантирует появление новых игроков во Львове до конца сборов

16:17 - Читати українською
Цецадзе гарантирует появление новых игроков во Львове до конца сборов
Георгий Цецадзе / Сайт Львова

Главный тренер Львова Георгий Цецадзе подытожил первую часть летней подготовки, а также озвучил планы по комплектации состава.

"Я считаю, что первую часть сборов команда провела нормально. Нашей главной целью было не показать какой-то результат, а просто вернуть игровые кондиции. Отдам должное тем командам, с которыми сыграли во время первого этапа подготовки. Было заметно, что они выходили на противостояние с нами крайне мотивированными. Это ободряет и заставляет действовать на полной отдаче.

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Ждем старта второй части сборов, где уже перейдем к фазе двухразовых тренировок и наигрывания состава. Кроме того, еще точно будут новые исполнители. Собственно, поэтому основная работа впереди", – приводит слова Цецадзе официальный сайт Львова.

Напомним, летом "горожане" уже успели попрощаться с рядом игроков – Братковым, Люлькой, Гончаром, Приймаком и Жонатаном.

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Львов Львов Георгий Георгий Цецадзе
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