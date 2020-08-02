Цецадзе анонсировал большое количество игроков на просмотре во Львове

"Команда еще не собралась полностью. Должны прийти новые футболисты, много приедут на просмотр. Решим, кого оставить.

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Хотим, чтобы команда была намного лучше, чем в прошлом году. Надеемся, что у нас получится выглядеть намного лучше в УПЛ. На днях должны прилететь двое моих ассистентов. Пока они не могут прилететь в Украину. Получилось, что коронавирус добавил нам сложностей", – резюмировал Цецадзе в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Львов занял предпоследнюю строчку нижней шестерки УПЛ, набрав всего 24 очка в 32 турах.

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