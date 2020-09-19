"Динамо – это та команда, которая имеет как минимум два состава. Мы вообще не думаем об их усталости после АЗ.

Динамо – Львов: анонс матча УПЛ

Они будут играть на победу, мы также постараемся выиграть. Играем против одной из лучших команд Европы, но у нас есть свой план. Посмотрим, как у нас получится", – рассказал Цецадзе в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Динамо начало УПЛ четырьмя очками в матчах против Олимпика (4:1) и Десны (0:0). Львов успел провести лишь одну игру – позорное поражение от Колоса (0:4).

Шість тренерів УПЛ під загрозою відставки: українські "Сімеоне" та "Нагельсманн" – також у зоні ризику