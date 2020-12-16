Спортивный арбитражный суд в Лозанне начал рассмотрение апелляции Украинской ассоциации футбола насчет технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии.

Обращение было зафиксировано еще 11 декабря, а вот окончательная дата рассмотрения апелляции УАФ неизвестна.

Швейцария – Украина: УАФ официально подала апелляцию на решение о техническом поражении в Лиге наций

Согласно документу на официальном сайте CAS, украинская сторона требует отменить решение о техническом поражении и рассматривает варианты с переносом матча или определения победителя поединка благодаря жеребьевке.

Отметим, что заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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