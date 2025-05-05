Как сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда, суд отказался удовлетворять апелляцию Футбольной федерации Косово по поводу присуждения сборной этой страны технического поражения (0:3) решением УЕФА в поединке группового этапа Лиги наций против сборной Румынии.

Румыния – Косово: УЕФА вынес жестокий вердикт по матчу Лиги наций

15 ноября в компенсированное ко второму тайму время косовары, игравшие в Бухаресте, решили уйти с поля из-за того, что трибуны начали скандировать "Сербия, Сербия!". Через час главный арбитр матча официально прекратил игру, потому что футболисты сборной Косова отказались возвращаться на поле. Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА расценила такой демарш, как такой, что заслуживает технического поражения, а Федерацию футбола Румынии оштрафовали на 128 тысяч евро и она сыграет один домашний поединок при пустых трибунах.

Представитель Федерации футбола Румынии едва не избил игрока сборной Косово после матча – судьба поединка до сих пор неизвестна