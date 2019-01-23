CAS отклонил апелляцию Леванте о дисквалификации Барселоны из Кубка Испании

Каталонский клуб продолжит выступления в Кубке Испании, несмотря на недовольство Леванте.

По информации AS, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Леванте относительно матча с Барселоной. Ранее "лягушки" получили отказ в апелляции и от комитета Королевского футбольного союза Испании.

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Отмечается, что такое решение мотивируют тем, что Леванте не успел подать жалобу в установленные сроки, а именно в течение 2 суток после инцидента. Текущий розыгрыш Кубка Испании не будет останавливаться.

Напомним, Леванте оспаривал участие в первом матче с Барселоной защитника Чуми. Игрок не имел права выходить на поле в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против Леванте (1:2) из-за перебора желтых карточек в поединках за дубль "блаугранас". Каталонцы пренебрегли этим и 19-летний футболист появился на поле.

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