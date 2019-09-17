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CAS сократил срок еврокубковой дисквалификации Неймара

12:43 52 Читати українською
CAS сократил срок еврокубковой дисквалификации Неймара
Неймар / Reuters

Стало известно, когда форвард ПСЖ сможет помочь своей команде в еврокубках.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает официальный сайт суда. Футболист был отстранен на три еврокубковых матча за критику в адрес судей, обслуживавших матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед (1:3).

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Летом французский клуб обжаловал дисквалификацию в УЕФА, однако она была отклонена. После этого ПСЖ и бразилец подали апелляцию в CAS.

17 сентября спортивный арбитражный суд частично удовлетворил запрос ПСЖ и игрока, сократив дисквалификацию Неймара до двух еврокубковых матчей. Неймар пропустит матчи с Реалом (18 сентября) и Галатасараем (1 октября), но сможет помочь команде в поединке 3-го тура группового этапа ЛЧ против Брюгге (22 октября).

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Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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