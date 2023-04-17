Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил без изменений решение Апелляционного комитета УАФ относительно пожизненной дисквалификации Александра Севидова, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, украинского специалиста в апреле 2020 года дисквалифицировали на 5 лет (плюс 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года) по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Однако, в мае 2021-го Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.д.), пожизненно.

К слову, Севидов за свою тренерскую карьеру успел поработать с донецким Металлургом, каменской Сталью, харьковским Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом, Мариуполем и Минаем (как консультант). За рубежом специалист возглавлял молдавский Зимбру и болгарскую Верею.

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