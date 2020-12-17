Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение в споре Всемирного антидопингового агентства с российскими функционерами.

Россия отстранена от международных соревнований на 2 года, сообщает официальный сайт CAS.

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Лозаннский арбитраж подтвердил позицию Всемирного антидопингового агентства по делу о фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. В ближайшие 2 года (до 16 декабря 2022-го) российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, без государственных символов – цветов флага, герба, исполнение гимна и тому подобное. Таким образом, сборная России не сможет играть на ЧМ-2022 в обычном формате.

Напомним, что Мундиаль в Катаре запланирован на ноябрь-декабрь 2022 года.

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