CAS отклонил апелляцию Манчестер Сити по делу о нарушении финансового фэйр-плей

Манчестер Сити намеревался заблокировать расследование УЕФА через Спортивный арбитражный суд, однако проиграл дело.

Манчестер Сити грозит бан в Лиге чемпионов, а их дело будет рассматривать судебная палата УЕФА, информирует The Independent.

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Напомним, Манчестер Сити обвиняется в том, что предоставил недостоверную информацию при решении предыдущего дела о нарушении правил финансового фэйр-плей в 2014 году, а также предоставил ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.

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Добавим, что следственная группа УЕФА, которая проводила расследование, требовала дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.