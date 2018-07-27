toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

CAS не удовлетворил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА

15:31 14 Читати українською
CAS не удовлетворил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА
Жером Вальке / фото из соцсетей

CAS отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности, которую он подавал в феврале 2017 года, сообщается в пресс-релизе суда. Кроме отстранения от футбола CAS также оставил в силе штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

ФИФА завершила расследование коррупционного дела, которое продолжалось 22 месяца

Напомним, в 2015 году Вальке был отстранен от своей должности, которую он занимал с 2007 года. Причиной этого стала его возможная причастность к нелегальным схемам продаж билетов на игры чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии. В 2016 году комитет по этике отстранил его от футбольной деятельности на 12 лет, после чего срок был сокращен до 10 лет. В 2017 году Вальке подал апелляцию.

Теги
Мир ФИФА Жером Вальке Коррупционный скандал в ФИФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
24
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук