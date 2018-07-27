CAS не удовлетворил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА

CAS отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности, которую он подавал в феврале 2017 года, сообщается в пресс-релизе суда. Кроме отстранения от футбола CAS также оставил в силе штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

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Напомним, в 2015 году Вальке был отстранен от своей должности, которую он занимал с 2007 года. Причиной этого стала его возможная причастность к нелегальным схемам продаж билетов на игры чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии. В 2016 году комитет по этике отстранил его от футбольной деятельности на 12 лет, после чего срок был сокращен до 10 лет. В 2017 году Вальке подал апелляцию.