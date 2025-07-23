По информации издания Atistics Medya, после долгих споров и апелляций стороны пришли к компромиссу, в результате которого Шахтер получит 1 миллион евро. На данный момент Тете выступает в составе греческого Панатинаикоса.

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Решение CAS является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Донецкий клуб приобрел Тете у Гремио в феврале 2019 года за 15 млн евро. Бразилец воспользовался правилом ФИФА, которое позволяло легионерам временно приостанавливать контракты с украинскими командами – в связи с войной.

Сначала вингер играл на правах аренды за французский Лион и Лестер, а позже присоединился к Галатасараю на правах свободного агента. Шахтер обратился в суд и потребовал компенсации за трансфер Тете.

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