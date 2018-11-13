Cарри хочет видеть Фекира в Челси

Челси заинтересован в услугах нападающего Лиона Набиля Фекира.

По информации The Sun, главный тренер Челси Маурицио Сарри является поклонником таланта француза и хочет видеть Набиля на Стэмфорд Бридж. Наставник "синих" лично контактировал с Фекиром и предложил тому перейти в лондонский клуб.

Бавария заинтересовалась Фекиром

Отметим, в летнее трансферное окно лидер Лиона согласовал контракт с английским Ливерпулем, но сделка сорвалась в последний момент, поскольку "красные" опасались рецидивов травмы колена Набиля.

Контракт Фекира с Лионом действует до 2020 года. В сезоне 2018/19 он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Цена Фекира составляет 60 млн евро, по данным Transfermarkt.

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