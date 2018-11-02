Cарри, Гвардиола и еще 2 наставника претендуют на звание лучшего тренера октября в АПЛ

Определились претенденты на звание лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге.
Английская Премьер-лига определила номинантов на приз лучшему тренеру октября.
Сарри побил уникальный рекорд Моуринью и Сколари в Челси
На награду претендуют тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (3 матча – 2 победы, 1 ничья), наставник Борнмута Эдди Хау (4 матча – 3 победы, 1 ничья), тренер Брайтона Крис Гьютон (3 матча – 3 победы) и наставник Челси Маурицио Сарри (3 матча – 2 победы, 1 ничья).
Голосование за лучшего тренера месяца закончится 6 ноября. Проголосовать можно на официальном сайте Премьер-лиги.
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