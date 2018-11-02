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Cарри, Гвардиола и еще 2 наставника претендуют на звание лучшего тренера октября в АПЛ

16:53 24 Читати українською
Cарри, Гвардиола и еще 2 наставника претендуют на звание лучшего тренера октября в АПЛ
Маурицио Сарри / Reuters

Определились претенденты на звание лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге.

Английская Премьер-лига определила номинантов на приз лучшему тренеру октября.

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На награду претендуют тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (3 матча – 2 победы, 1 ничья), наставник Борнмута Эдди Хау (4 матча – 3 победы, 1 ничья), тренер Брайтона Крис Гьютон (3 матча – 3 победы) и наставник Челси Маурицио Сарри (3 матча – 2 победы, 1 ничья).

Голосование за лучшего тренера месяца закончится 6 ноября. Проголосовать можно на официальном сайте Премьер-лиги.

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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Маурицио Сарри Маурицио Сарри Эдди Хау Эдди Хау Крис Хьютон Крис Хьютон
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