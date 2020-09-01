"Царит хаос, много всего происходит. Я не говорил с Месси об этом, поэтому, если честно, ситуации не знаю. Но если Месси действительно уйдет, это будет огромным ударом для команды и клуба. Когда я вернусь после матчей со сборной, увижу, что случилось в клубе.

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Конечно, я буду следить за ситуацией. Даже если не хочется, вероятно, придется. Остался ли Месси в командном чате? Да. Я не звонил ему. Думаю, и так многие хотят узнать о его будущем. К тому же, у нас не такие близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела.

Мой первый год в Барселоне? Нет победы в чемпионате и Лиге чемпионов, двух тренеров уволили за два года... Но когда я в отпуске, стараюсь об этом не думать", – поделился де Йонг в комментарии FOX Sports.

К слову, хавбек провел 42 поединка в прошлом сезоне за Барселону, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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