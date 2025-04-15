Чемпионат Польши, 28-й тур

Лехия Гданьск – Сталь Мелец – 3:2

Голы: Бобчек, 72, 90+1, Нойгебауэр, 90+3 – Гербовски, 33, Кавалейру, 42

Команды имели по 24 очка и находились в зоне вылета, поэтому победа была невероятно важной для обеих. Богдан Сарнавский не попал даже в заявку Лехии, Антон Царенко начал в запасе, а Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник получили место в основе.

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Именно Вьюнник в дебюте мог выводить хозяев вперед, если бы VAR не зафиксировал маленький офсайд. До перерыва положение команды украинцев стало катастрофическим – 0:2.

Бобчек зажег надежду Лехии, воспользовавшись передачей экс-хавбека Кривбасса Рифета Капича. До наступления компенсированного времени "бело-зеленые" все еще уступали, но успели все перевернуть в свою пользу! Бобчек оформил дубль, а Нойгебауэр обработал пас Царенко и мастерски пробил низом в окружении трех соперников – 3:2.

Победа позволила Лехии набрать 27 очков и выскочить из зоны вылета Экстраклясы. Сталь с 24 пунктами на дне, однако впереди еще 6 туров ожесточенной борьбы.

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