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Бженчек возглавил сборную Польши

16:32 37 Читати українською
Бженчек возглавил сборную Польши
Ежи Бженчек / Польский Футбольный союз

Ежи Бженчек официально стал новым главным тренером сборной Польши.

Польский Футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении Ежи Бженчека на должность главного тренера. Детали контракта не сообщаются.

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Официальная презентация наставника состоится 23 июля в 13:30 по киевскому времени.

Ранее специалист работал ассистентом в Полонии Бытом, а также возглавлял Ракув Ченстохову, Лехию Гданьск, ГКС Катовице и Вислу Плоцк.

До Бженчека "кадру" тренировал Адам Навалка, который подал в отставку после провального чемпионата мира-2018. Напомним, поляки не смогли выйти из группы, где также были Колумбия, Япония и Сенегал.

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Мир Польша Польша Ежи Бженчек Ежи Бженчек
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