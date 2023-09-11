Адвокат жертвы Санти Мины обратился в Высший суд Андалусии с просьбой о немедленном заключении в тюрьму экс-форварда Сельты Санти Мины.

Считается, что активный поиск футболистом работы за пределами Испании увеличивает риск побега перед лицом отбывания четырехлетнего тюремного заключения, к которому он приговорен за сексуальное насилие. Сейчас Санти находится на свободе только по той причине, что подал апелляцию на первое решение суда. Эта апелляция была частично удовлетворена, информирует Faro de Vigo.

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Ранее Мина пытался трудоустроиться в Сампдории, но протест болельщиков генуэзского клуба свёл эту сделку на нет.

Напомним, что предыдущий клуб Мины Сельта расторгнул контракт с игроком в августе 2023 года.

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