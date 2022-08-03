Бывший защитник Ворсклы забил эффектный гол за Стяуа в Лиге конференций, Вакулко помог латвийцам удержать ничью
В Лиге конференций идёт третий этап отбора. Сегодня прошли первые матчи.
Лига конференций, 3 раунд квалификации, первые матчи
Рига – Жил Висенте – 1:1
Голы: Аурелио, 18 – Боселли, 63
Виборг – Б36 Торсгавн – 3:0
Голы: Йенсен, 21, Лиманс, 48, Ндионе, 52
Вольфсберг – Гзира – 0:0
Дунайска Стреда – Стяуа – 0:1
Гол: Тамм, 69
Юрий Вакулко помог Риге взять ничью с португальским Жил Висенте. Украинец отыграл весь матч и получил желтую карточку в конце первого тайма. Датский Виборг разгромил фарерский Б36, а австрийский Вольфсберг чудом не переиграл скромную Гзиру из Мальты. Героем дня стал бывший защитник Десны и Ворсклы. Йоонас Тамм в эффектном прыжке замкнул подачу со штрафного и принес Стяуа выездную победу над Дунайской Стредой.
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