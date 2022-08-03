Лига конференций, 3 раунд квалификации, первые матчи

Рига – Жил Висенте – 1:1

Голы: Аурелио, 18 – Боселли, 63

Виборг – Б36 Торсгавн – 3:0

Голы: Йенсен, 21, Лиманс, 48, Ндионе, 52

Вольфсберг – Гзира – 0:0

Дунайска Стреда – Стяуа – 0:1

Гол: Тамм, 69

Юрий Вакулко помог Риге взять ничью с португальским Жил Висенте. Украинец отыграл весь матч и получил желтую карточку в конце первого тайма. Датский Виборг разгромил фарерский Б36, а австрийский Вольфсберг чудом не переиграл скромную Гзиру из Мальты. Героем дня стал бывший защитник Десны и Ворсклы. Йоонас Тамм в эффектном прыжке замкнул подачу со штрафного и принес Стяуа выездную победу над Дунайской Стредой.

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