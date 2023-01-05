Бывший фланговый защитник Манчестер Юнайтед Фабио покинул Нант спустя 5 лет в клубе, и подписал контракт с Гремио до 2024 года. Об этом информирует официальный сайт бразильского клуба.

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Контракт Фабио с Нантом истекал в конце этого сезона, и чтобы не отпускать летом игрока бесплатно, "канарейки" решили продать защитника за небольшую сумму. Однако разглашать эту сумму Нант не стал.

В составе Нанта Фабио выиграл Кубок Франции. В этом сезоне он вышел в стартовом составе своей команды только три раза, поскольку его начали беспокоить травмы.

Напомним, что ранее Гремио объявил о подписании контакта с Луисом Суаресом.

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