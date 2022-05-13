"После того, как в начале российского вторжения Святослав увез свою семью на Львовщину, он пошел на войну добровольцем и попал на передовую. Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск. Сначала там боев не было, однако позже Луганская область стала горячей точкой, и Сироту ждало непростое испытание на первой линии.

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К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило. В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было очень сложно. Но наконец Святослава удалось перевезти в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь. Сегодня уже четвертый день, как он там находится. Я отдаю должное своему давнему товарищу, который, не раздумывая, пошел защищать Украину от рашистских захватчиков.

Святослав – человек, немало сделавший для футбола. С Сиротой мы играли вместе в Днепре в течение полутора лет – со второго круга сезона-1994/95 и в сезоне-1995/96, а до этого помню его еще со времен пребывания в киевском Динамо. Еще два бывших игрока Днепра – Андрей Полунин и Олег Шелаев поддерживают Святослава, всячески помогая в тяжелое для него время.

Я, как и вся наша большая футбольная семья, надеемся на талант врачей, в надежные руки которых попал Святослав в эти майские дни. Верим, что вскоре ему станет гораздо лучше и полностью вылечится. Главное, что человек жив – ведь жизнь является величайшей ценностью, подаренной Богом. Теперь все вместе будем ждать нашей победы", – цитирует Шарана UA-football.

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