– На пике карьеры в Ягеллонии у Тараса были предложения от других клубов?

– Да. Ему предлагали контракт турецкий Трабзонспор и английский Лидс, но он принял решение остаться, как он говорит, дома, где все его знают и любят.

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– А из УПЛ предложения были?

– Им интересовалось Динамо, звонили агенты, но до конкретики и переговоров дело не дошло.

– Как Тарас принял решение выступать за сборную Польши?

– Он долгое время жил и играл в Польше, ему сделали предложение, и он согласился. Это его личное решение, я этого комментировать не хочу.

– За сборную Украины ему не предлагали играть?

– Какая сборная, если в то время его даже наши клубы не рассматривали? Я тогда играл в Первой лиге за алчевскую Сталь, и даже в нашей команде были легионеры, то что тогда говорить за УПЛ? В 2012 году уровень чемпионата Украины был очень высок, – заявил в интервью Zbirna.com президент академии ФК Ковель Роман Романчук, который близко дружит с Тарасом Романчуком.

Напомним, недавно капитан Ягеллонии громко напомнил Украине о себе. Он в составе сборной Польши вышел на спарринг против команды Реброва, отметился голом и праздновал победу 3:1.

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