Мигел Кардосо после продолжительной работы в Шахтере нигде не может задержаться хотя бы на два сезона.

Очередным клубом 51-летнего португальца стал Эсперанс. Контракт рассчитан на полтора сезона, сообщает пресс-служба тунисского гранда.

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Кардосо был главным тренером Шахтера U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки. Самостоятельная карьера пока складывается хаотично – Риу Аве, Нант, Сельта, АЕК, снова Риу Аве. Нигде Кардосо не задерживался более года, а с мая 2021-го вообще сидел без работы.

Эсперанс – один из самых титулованных клубов Африки. "Кроваво-золотые" 32 раза выигрывали чемпионат Туниса (рекорд), 15 раз Кубок и 4 раза африканскую ЛЧ.

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