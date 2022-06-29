Португалец подписал контракт с Лиллем на 2 сезона, сообщает официальный сайт "догов".

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Фонсека год оставался без работы после ухода из Ромы. 49-летнего специалиста сватали в клубы разных лиг и статусов, однако он все-таки дождался межсезонья. Лилль после чемпионского сезона потерял Кристофа Гальтье, а теперь искал замену Жослену Гурвеннеку, с которым команда свалилась на 10 место.

Напомним, Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 годы, выиграв по 3 чемпионата и Кубка Украины, а также Суперкубок.

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