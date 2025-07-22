– Как вы относитесь к объединению футбольных чемпионатов Беларуси и России?

– Я всегда за объединение. Было бы неплохо. Но у нас всего пять-шесть команд, которые могут там играть. А может, и меньше. Можно сделать, как в хоккее. Но в хоккее одного Динамо мало. Нужно об этом думать. Руководители везде должны отстаивать государственное дело. А у нас они часто всего боятся.

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– Но не Лукашенко?

– Да не трогайте вы Александра Григорьевича! Он сыграл в моей жизни самую положительную роль. Когда мне было трудно в конце 1990-х, он пригласил меня в Беларусь. Я, по сути, тогда выполнил все, если бы не предательство "киевского направления". Как они тогда ребят захватили! Мы бы тогда точно были на чемпионате мира!

– Вы о ситуации с Хацкевичем и Белькевичем в 2001 году во время матча Беларусь – Украина?

– Все об этом знают! Да! Ничего я им тогда не сказал. Не пойманный – не вор. Я же не следователь. Как истинный христианин, я простил им. Там совсем другие обстоятельства были. Там на кон были поставлены дети. Если бы вы хотели, то все узнали бы. Эти вещи многим известны, ничего нового здесь нет. Ой, бляха-муха..

На трибунах сидели такие твари, которых нельзя было сюда пускать. Киевские твари! Такой вариант ответа вас устраивает? Все знают эту историю. И Александр Григорьевич, уверен, знает об этом моменте. Он поблагодарил меня за работу, сказал, что мы еще не готовы играть на таких турнирах, и я успокоился. Кстати, наркотики киевское Динамо всегда использовало, их же и ловили. И наших поймали, когда их тренировал киевлянин Базилевич.

Я все знаю, что происходит в Украине. Было слишком много недопустимых ситуаций, таких, которых нельзя было допускать. Даже в Беларуси грань очень тонкая. Я не имею права это говорить, но моя интуиция подсказывает: многие люди живут по принципу – пришли красные, мы за красных, пришли белые, мы за белых. Эти люди – самые страшные. Такие паникеры, которые сеют тревогу везде. И они есть не только в Беларуси, но и в России. Каждый должен не бояться выступать, как я.

– То есть вы поддерживаете Россию?

– Да я бы сам сейчас пошел воевать, если бы голова не кружилась! Надо и делом помогать ребятам. Это обязанность каждого человека, каждого мужчины. Много погибает? Но ведь это война! Иначе невозможно выйти из ситуации, если при власти фашисты. Как по-другому поступить?

– Всегда можно договариваться дипломатично.

– Ну ты еще и артист! На какой позиции тогда стоять надо? Тогда и за Ленинград не надо было бороться. Я бы с удовольствием пошел на войну, если бы только мог, – цитирует Малофеева by.tribuna.com.

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