Миодраг Ешич погиб в автокатастрофе на трассе Рума – Ярак.

Бывший игрок и тренер Партизана Миодраг Ешич разбился в ДТП на трассе Рума – Ярак, информирует Sportski žurnal.

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Ешич не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

На момент трагедии Ешичу было 64 года. В своей тренерской карьере он также успел поработать с софийским ЦСКА, Литексом, Сараево, а также рядом клубов с Ближнего Востока.

В 2001 году 19-летняя дочь Ешича Елена погибла в ДТП.

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