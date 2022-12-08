Бывший тренер Партизана разбился в ДТП, повторив судьбу своей дочери
16:16 - Читати українською
Миодраг Ешич погиб в автокатастрофе на трассе Рума – Ярак.
Бывший игрок и тренер Партизана Миодраг Ешич разбился в ДТП на трассе Рума – Ярак, информирует Sportski žurnal.
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Ешич не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
На момент трагедии Ешичу было 64 года. В своей тренерской карьере он также успел поработать с софийским ЦСКА, Литексом, Сараево, а также рядом клубов с Ближнего Востока.
В 2001 году 19-летняя дочь Ешича Елена погибла в ДТП.
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