Шальке официально объявил о назначении Томаса Райса новым наставником команды. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Крыса бежит с корабля: спортивный директор Шальке подал в отставку

Райс оставался безработным с 12 сентября, когда его уволил Бохум. Иван Ордец и компания были абсолютно худшим клубом Бундеслиги, но после смены тренера немного улучшили ситуацию. Теперь на дне таблицы расположился именно Шальке, проигравший 5 туров подряд и позорно вылетевший из Кубка Германии (1:5 от Хоффенхайма).

Райс дебютирует во главе "кнаппен" 30 октября в домашнем матче против Фрайбурга.

Унион в матче с нереализованным пенальти сенсационно уступил Бохуму, Герта на последних минутах дожала Шальке