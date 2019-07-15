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Бывший тренер Металлиста и сборной Украины борется с тяжелой болезнью

14:18 478 Читати українською
Бывший тренер Металлиста и сборной Украины борется с тяжелой болезнью
Леонид Ткаченко / Фото ФК Волга

Известного украинского специалиста Леонида Ткаченко постигли проблемы со здоровьем.

Неприятной новостью в своем Фейсбуке поделился российский журналист Алексей Павлюченко.

Михайлович сообщил, что у него лейкемия – Болонья не будет искать нового тренера

По его словам, Ткаченко уже более полугода борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Он перенес сложную операцию и сейчас продолжает реабилитационные курсы.

Леонид Иванович Ткаченко – легенда харьковского Металлиста (1978-1984 – игрок, 1984-1988 – тренер, 1989-1992, 2000 – главный тренер). В чемпионате Украины также возглавлял Темп из Шепетовки. Ткаченко в тандеме с Николаем Павловым руководил сборной Украины в матче против Беларуси, который состоялся в 1992 году (1:1).

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В последние годы украинский специалист жил и работал в России.

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Металлист Металлист Леонид Ткаченко Леонид Ткаченко Россия
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