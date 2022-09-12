Алленаторе Тьягу Мотта не долго оставался без работы.

Болонья на прошлой неделе осталась без тренера – руководство уволило Синишу Михайловича, ведь команда шла у зоны вылета.

Де Дзерби отказался возглавлять Болонью – интересная причина

Как сообщает официальный сайт "россоблу" , преемником серба стал Тьягу Мотта. Контракт был подписан до лета 2024 года. Ранее итальянец возглавлял ПСЖ U-19, Дженоа и Специю.

В последней команде 40-летний Мотта работал с лета 2021-го по лето 2022 года, где пересекался с Виктором Коваленко.